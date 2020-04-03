Пекин, , 15:26 — REGNUM Правительство Китая втайне выдало кредиты развивающимся странам в размере свыше $200 млрд. Об этом 3 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Как отмечают эксперты Гарвардского, Мюнхенского и Кельнского университетов — Кармен Рейнхарт, Себастьян Хорн и Кристоф Требеш, чье мнение приводит издание, долг ряда стран перед Китаем составляет не менее 20% их ВВП.

Эксперты утверждают, что речь идет о более чем 10 странах региона, которые попали в долговую кабалу от КНР.

В условиях мер, предпринимаемых большинством стран мирового сообщества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, долговая зависимость от Пекина может угрожать должникам Китая.

Напомним, вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с того момента число смертей от инфекции превысило 53 тыс. человек, свыше 1 млн человек заразились.

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