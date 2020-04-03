Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Власти Ленинградской области подержат всех, кто находится в зоне риска в связи с коронавирусной инфекцией и имеет минимальную пенсию, в виде единовременной выплаты в 2 тысяч рублей при условии, что они будут безусловно соблюдать режим самоизоляции. Об этом 3 апреля заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы также предлагаем поддержать всех, кто находится в зоне риска и имеет минимальную пенсию, не важно 65 лет или моложе, сделать единовременную выплату в 2 тысячи рублей, если они будут безусловно соблюдать режим самоизоляции», — сказал Дрозденко.

Кроме того, региональными властями принято решение, что все те, кто оказался безработным и временно потерял доход, имеет доход ниже минимального уровня, получат освобождение от взносов на капительный ремонт жилья.

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