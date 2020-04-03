Бишкек, , 15:08 — REGNUM Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Киргизии отменил спецпропуска для перевозящих лекарства и продовольствие грузовых автомобилей, чтобы они могли беспрепятственно проезжать через санитарно-карантинные посты. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Мухамедкалыя Абылгазиева, это необходимо для организации более слаженной работы по оказанию помощи нуждающимся гражданам.

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«Нужно обеспечить беспрепятственное передвижение для всех большегрузных автомашин, которые осуществляют перевозку медикаментов и социально-значимых товаров. Для них должен быть организован «зеленый коридор», — подчеркнул он.

Также глава правительства акцентировал внимание на теме обеспечения организованной работы по доставке продуктов питания социально-уязвимым слоям населения.

«Организовать работу нужно в ближайшие дни. Пока у наших граждан еще остаются запасы продуктов. Но мы должны работать на опережение. Ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания», — подытожил Абылгазиев.

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