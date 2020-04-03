Минск, , 15:08 — REGNUM В Белоруссии не практикуется принуждение при заполнении зрительских трибун, равно как и нет запрета на проведение массовых мероприятий — в том числе и во время распространения коронавируса. Об этом сегодня, 3 апреля заявил Александр Лукашенко, инспектируя предприятия Смолевичского района Минской области.

«Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, призовите. Нет, значит, нет», — заявил Лукашенко.

Как сообщает государственное информагентство БелТА, лидер постсоветской республики привёл в пример любительский хоккейный чемпионат, который сейчас проходит в Белоруссии. «По словам главы государства, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Запрещать им не стали: они живут в казармах друг возле друга, и если посидят группой на трибунах, то вряд ли это на что-то повлияет. Но после игры Александр Лукашенко поручил отследить состояние молодых людей», — сказано в сообщении.

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«Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это не наш подход и не наша концепция», — приводятся слова Лукашенко.

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Напомним, что белорусские НГО постоянно сообщают о запретах на проведение массовых мероприятий, под которыми в Белоруссии понимаются любые собрания численностью больше двух-трёх человек. Для проведения пикетов чиновники отводят малолюдные места, как правило — на пустырях и даже за чертой населённого пункта.

В марте 2019 года в минском парке Дружбы народов состоялся пикет-монстрация «За отмену всех запретов и запрет всех отмен». Аналогичные мероприятия проходили в других городах республики.

Граждане Белоруссии постоянно сообщают о «загонах» на различные официозные мероприятия, в том числе спортивные. Для заполнения трибун мобилизуют учащихся школ и вузов, в том числе переодетых в штатское курсантов.

В Белоруссии десятилетиями действуют механизмы принуждения к вступлению в пропрезидентские «общественные» организации, к подписке на государственную прессу, к обеспечению «массовки» на различных мероприятиях с участием Лукашенко. Обо всём этом граждане Белоруссии пишут в социальных сетях.

Отметим также, что в условиях эпидемии коронавируса власти Белоруссии не вели ограничений на работу кинотеатров, спорткомплексов и других заведений. ВОЗ призвала официальный Минск оперативно информировать граждан о реальной ситуации в постсоветской республике.

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