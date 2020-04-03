Джакарта, , 15:06 — REGNUM Индонезия вместе с Ганой, Лихтенштейном, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией одобрила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Глобальная солидарность в борьбе с COVID-19», которая была принята 2 апреля 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает Antara.

В резолюции подчеркивается важность единства, солидарности и международного сотрудничества в усилиях по смягчению пандемии COVID-19.

«В общей сложности 188 стран-членов ООН являются соавторами резолюции, и это впервые в истории организации», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Диан Трианшах Джани.

Напоминаем, что в настоящее время Индонезия является председателем инициативной группы в области внешней политики и глобального здравоохранения, в которую также входят Бразилия, Норвегия, Франция, Сенегал и Таиланд. Индонезия в настоящее время также является членом исполнительного комитета ВОЗ.

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