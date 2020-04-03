Москва, , 15:15 — REGNUM Взаимодействие России и Кипра в сфере налогообложения обсудили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Никос Христодулидис в телефонном разговоре 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По инициативе Никосии стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, включая взаимодействие в сфере налогообложения. Днём ранее российские дипломаты передали кипрским властям письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

Договор потребует корректировок из-за повышения ставки налога с выводимых в офшоры дивидендов с 2% до 15%. Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить должный уровень налогообложения всех видов доходов, которые выводятся в зарубежные офшоры.

Российская сторона предупредила Кипр о выходе из соглашения об избежании двойного налогообложения в случае, если новые условия не будут приняты.

Также Лавров и Христодулидис затронули ситуацию, которая складывается в обеих странах на фоне мировой пандемии коронавируса нового типа.

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