Ашхабад, , 15:01 — REGNUM Представители министерств и ведомств Туркмении и Грузии провели видеоконференцию, посвященную вопросам усиления экономического и транспортно-логистического сотрудничества двух стран, передает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники видеосовещания отметили, что выгодное географическое расположение и общность экономических интересов двух государств обуславливают заинтересованность Туркмении и Грузии в создании совместных транзитно-транспортных коридоров в Каспийском и Черноморском регионах.

В качестве примера они упомянули проект транспортного коридора «Лазурит», который мог бы пройти по маршруту Афганистан — Туркмения — Азербайджан — Грузия — Турция, реализация которого могла бы послужить росту торгового сотрудничества на Евразийском пространстве.