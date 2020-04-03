Ашхабад, , 15:00 — REGNUM Правление союза промышленников и предпринимателей Туркмении одобрило уход в отставку руководителя этого крупнейшего в стране бизнес-объединения Александра Дадаева, передает «Медиа-Туркмен».

По официальной версии, отставка Дадаева связана с его выходом на пенсию. По неофициальной, как утверждают некоторые оппозиционные туркменские СМИ — с осложнением экономической ситуации в стране.

Отметим, что Александр Дадаев был бессменным руководителем союза промышленников и предпринимателей с момента его создания в марте 2008 года.

Исполнять обязанности главы туркменского бизнес-союза будет заместитель председателя Довран Худайбердыев.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время союз промышленников и предпринимателей Туркмении объединяет более 24 000 фирм и бизнесменов, осуществляющих деятельность в различных сферах туркменской экономики.