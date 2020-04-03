Белград, , 14:59 — REGNUM Белград получит еще одну временную больницу для приема зараженных вирусом COVID-19. Это будет дворец спорта «Штарк арена», сообщил журналистам заместитель мэра сербской столицы Горан Весич 3 апреля.

По его словам, в течение дня будет произведена дезинфекция спортивной арены, а 4 апреля утром военные начнут размещение коек. Временная больница сможет принять 1500 пациентов, сказал Весич.

Весич напомнил, что в Белграде уже действует временная больница, развернутая в здании белградского выставочного комплекса Beogradski sajam. К тому же, еще два спортивных зала уже переоборудованы под больницу и могут принять первых пациентов в любой момент.

«Будут ли эти временные больницы заполнены, зависит от того, станут ли граждане придерживаться карантинных мер и советов эпидемиологов», — процитировало слова Весича издание Blic.

Напомним, что в Сербии, по состоянию на 3 апреля, коронавирусом заразился 1171 человек, умер 31.

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