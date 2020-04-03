Верджиния-Бич, США, , 15:03 — REGNUM Ситуация со снабжением штата Северная Вирджиния является категорически неприемлемой, считает конгрессмен от этого штата Джерри Коннолли. На своей странице в Twitter политик обратился к президенту страны Дональду Трампу.

Вирджиния запрашивала 2 214 388 медицинских масок у федерального правительства, а получила только 155 000 — то есть 7% от необходимого, пишет конгрессмен.

«Это недопустимо! Вирджинцы УМИРАЮТ», — пишет политик, обращаясь к президенту.

Он также указывает, что штат запрашивал 3 386 976 перчаток, а получил только 260 000 — тоже всего лишь 7%. По мнению Коннелли, «эта администрация тотально спит за рулем, и пора проснуться!».