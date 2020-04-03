Москва, , 14:53 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов просит правительство РФ и ЦБ разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без прохождения техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

«Обращаюсь к правительству и Центробанку с предложением в срочном порядке разрешить страховым компаниям продажу полисов ОСАГО без предоставления диагностических карт и прочих отметок о прохождении техосмотра», — заявил Миронов.

Он напомнил, что фракция выступает против проведения техосмотров и неоднократно вносила в Госдуму соответствующие законопроекты.

«Это просто еще один способ залезть в карман граждан, не имеющий никакого отношения к безопасности движения. Так давайте хотя бы отреагируем на сложившуюся ситуацию и поможем нашим автомобилистам», — призвал он.

Вместе с тем, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что Банк России рекомендовал страховщикам заключать договоры ОСАГО без диагностических карт. Норма будет действовать временно.

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