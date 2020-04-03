Бишкек, , 14:48 — REGNUM За минувшую ночь сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии задержали 53 человека, нарушивших требования комендантского часа. Об этом сегодня, 3 апреля, на брифинге заявил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев.

По словам заместителя министра внутренних дел, среди задержанных на улице во время действия комендантского часа оказались 43 мужчины и 10 женщин.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 25 марта по 15 апреля 2020 года на территории столицы Киргизии действует режим чрезвычайного положения и введен ежедневный комендантский час — с 20:00 до 07:00. Причиной тому послужила вспышка коронавирусной инфекции, произошедшая на территории республики.

В ночное время по городу имеют право передвигаться только милиционеры, сотрудники спецслужб, медики и государственные служащие, если у них имеются спецпропуска, которые выдает комендатура Бишкека.

В дневное время гражданам разрешается покидать дома только в исключительных случаях — чтобы сходить в магазин, в аптеку или в больницу, расположенные не далее полутора километров от места проживания.