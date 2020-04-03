Прага, , 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 3 апреля на странице посольства в соцсети Facebook.

Дипломаты указали на особый цинизм, с которым власти городского района Прага-6, в том числе староста района Ондржей Коларж, расправились с памятником. Провокационные действия были совершены в канун 75-летия Победы над нацизмом.

«Выражаем решительный протест против вандальских действий отвязанных муниципальных руководителей», — подчеркнули в посольстве и заверили, что за сносом памятника последует реакция российской стороны.

В диппредставительстве отметили, что получают многочисленные обращения от чешских граждан, которые осуждают действия пражских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге на Площади Интербригады демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в 1980 году. Конев командовал войсками Первого Украинского фронта, которые освободили Прагу от фашистов 9 мая 1945 года.

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