Джакарта, , 14:36 — REGNUM Правительство Индонезии получило гуманитарную помощь от правительства Сингапура в виде 10 000 наборов для проведения тестов на коронавирус, сообщает Antara.

«Сегодня, 3 апреля 2020 года, мы получили помощь от правительства Сингапура», — заявил министр внутренних дел Индонезии Тито Карнаван в Джакарте.

По словам министра, Индонезия получила 10 000 наборов для выявления коронавируса.

От имени правительства Индонезии Тито Карнаван поблагодарил правительство Сингапура. Министр внутренних дел выразил надежду на установление между двумя странами хороших отношении и крепкого сотрудничества. Особенно в нынешней ситуации министр надеется, что стороны смогут работать рука об руку и помогать друг другу в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии подтвердили 204 случая заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

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