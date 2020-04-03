Приштина, , 14:29 — REGNUM Европейский парламент (ЕП) поддержал отмену стопроцентных торговых пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины со стороны сепаратистского Косово. Об этом говорится в сообщении Европейского парламента, опубликованного 3 апреля.

«Это решающий шаг, который приведет к возобновлению диалога Белграда и Приштины», — говорится в тексте сообщения, которое цитирует сербское телевидение РТС.

Глава делегации ЕП по отношениям с Боснией и Герцеговиной и Косово Ромео Франц напомнил государствам Евросоюза об обещании отменить для Косово визы для поездок в зону Шенгена, подчеркнув, что это мог бы быть «важным знаком солидарности ЕС».

Напомним, что с 1 апреля Приштина отменила пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, но при этом ввела ряд условий в торговле с центральной Сербией, которые и.о. премьер-министра сепаратистского Косово Альбин Курти называет «принципом взаимности».