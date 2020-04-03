Киев, , 14:07 — REGNUM С 6 апреля на Украине ужесточаются меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, сообщил глава правительства Украины Денис Шмыгаль 3 апреля на Telegram-канале.

По его словам, в частности, будет запрещено находиться в общественных местах без маски, посещать детские и спортивные площадки, скверы, парки, прибрежные зоны, покидать место самоизоляции, находиться на улице без удостоверения личности. Лицам до 14 лет нельзя будет находиться в общественных местах без сопровождения родителей, отметил он.

Шмыгаль также особо подчеркнул, что людям не стоит выезжать «на шашлыки» в ближайшие 3−4 недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине запретили перемещаться группами более двух человек. Карантинные ограничения могут быть сняты к концу апреля, если уровень заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине запретили перемещаться по улицам больше чем по двое