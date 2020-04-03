Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Нехватка пшеницы может грозить Грузии, если не будут найдены альтернативные рынки ее импорта. Об этом журналистам рассказал один из лидеров партии «Лело для Грузии» Гигла Микаутадзе.

По словам политика, из ситуации, сложившейся из-за распространения в мире коронавируса, поставки зерна в Грузию из России находятся под вопросом, а РФ является основным поставщиком этого товара.

Микаутадзе считает, если не получится найти другие каналы приобретения зерна, то стране будет угрожать голод.

«Из-за кризиса министерство сельского хозяйства России рассматривает вопрос о сокращении экспорта пшеницы до 7 млн тонн. А в 2019 году Грузия закупила 430 000 тонн зерновых на сумму $90 млн именно из этой страны, и в общем импорте пшеницы это составило 87%», — заявил Микаутадзе.

Он также отметил, что в Грузии идет сокращение посевных площадей, и страна себя обеспечивает пшеницей только на 15%.