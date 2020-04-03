Милан, Италия, , 13:48 — REGNUM Лидер самой популярной в Италии партии «Лига» Маттео Сальвини в пятницу, 3 апреля, разместил на свой странице в Twitter видеозапись, на которой с флагштока снимают флаг Евросоюза и завязывают его узлом.

«Если Европа не проснется, такие сцены будут множиться», — написал Сальвини.

Итальянские оппозиционеры во главе с Сальвини, как и итальянские министры во главе с Джузеппе Конте, считают поведение ЕС в ситуации с «коронакризисом» неадекватным, в стране заметно выросли «антисоюзные» настроения, около половины граждан, по данным социологов, считают, что ЕС не только никак не помогает Италии справиться с эпидемией и ее последствиями, но еще и мешает ей в этом.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года.

На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (по данным властей — 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 2 апреля, в Италии умерли 13 915 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 760. Выздоровели 18 278 человек, за день этот показатель увеличился на 1431. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2477 (днем ранее — на 2937), без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 83 049 (с учетом выздоровевших и погибших — 115 242).