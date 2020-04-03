Рим, , 13:42 — REGNUM В ЕС продолжают обсуждать неадекватные нынешнему кризису меры «поддержки» стран-членов, написал в опубликованном в газете La Repubblica в пятницу, 3 апреля, обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Днем ранее сама фон дер Ляйен обратилась к властям Италии через то же издание, она признала, что действия ЕС в предыдущие недели были неверны, поскольку многие руководители стран-членов союза думали только о своих интересах. Фон дер Ляйен выразила готовность помогать Италии силами ЕС.

Конте, тем не менее, остался недовольным предложенным. Италия поддерживает выпуск госгарантий на 100 млрд евро для поддержки рынка труда, однако этого недостаточно, другие же предложения, включая использование «европейского механизма стабильности» (который базируется на принципе экономии и снижения расходов), неадекватны, отметил премьер Италии.

Власти ЕС и власти стран-членов должны руководствоваться не учебниками экономики, а принципом солидарности; спасать нужно не Италию, которая в нынешнем кризисе не виновата, а весь Евросоюз; если не будет принято необходимых мер, 2020-й может стать годом конца европейской мечты, написал Конте.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года.

На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (по данным властей — 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 2 апреля, в Италии умерли 13 915 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 760. Выздоровели 18 278 человек, за день этот показатель увеличился на 1431. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 2477 (днем ранее — на 2937), без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 83 049 (с учетом выздоровевших и погибших — 115 242).