Киев, , 13:45 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса годовая инфляция на Украине может составить 11,6%. Об этом сказано в постановлении правительства Украины №253, опубликованном на его официальном сайте.

В документе говорится, что в 2020 году уровень безработицы в стране может составить 9,4%, а среднемесячная зарплата — 10,7 тыс. гривен или 29 477 рублей.

Напомним, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль прогнозировал рос инфляции с 5,6% до 8,7% в год, а средний уровень зарплаты — 11 тыс. гривен (более 30 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины ужесточило карантинные меры, запретив людям перемещаться по улицам группами больше чем два человека.

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