Петропавловск-Камчатский, , 13:47 — REGNUM Назначенный сегодня врио губернатора Камчатки Владимир Солодов много учился, в том числе в Париже, работал в АСИ, в полпредстве ДФО, в правительстве Якутии, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Викторович Солодов родился в 1982 году, 26 июля, в Москве. В 2002 году он прошёл обучение в Институте политических наук в Париже. В 2004 Солодов окончил Факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, с 2004 по 2007 годы обучался там же в аспирантуре, а в 2007 году защитил диссертацию на тему «Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления». Солодов — кандидат политических наук.

С 2005 года по 2013 к тому же он занимался преподавательской и научной деятельностью на Факультете госуправления МГУ, прошел путь от ассистента до доцента кафедры теории и практики управления.

В 2013 году Солодов возглавил департамент проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ.

В апреле 2015 года Владимир Солодов получил назначение на пост заместителя полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. В полпредстве он курировал вопросы социальной и экономической политики, реализацию общественных проектов и патриотическое воспитание.

В дальнейшем карьера Владимира Солодова складывалась не менее успешно.

В августе 2017 года он занял пост председателя Совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. А уже в июне 2018 года он был назначен председателем правительства Якутии.

Владимир Солодов является автором и соавтором более 30 статей по вопросам государственного управления. В 2015 году был удостоен Благодарности правительства РФ, а в 2017 году — Благодарности президента России.

Владимир Солодов женат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года президент России Владимир Путин назначил Владимира Солодова врио губернатора Камчатки. А перед этим губернатор региона Владимир Илюхин написал заявление о досрочном сложении полномочий.