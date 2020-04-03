Бишкек, , 13:38 — REGNUM Президента Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил по телефону с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер выразил надежду на скорейшее улучшение эпидемиологической ситуации в странах Евросоюза и в мире.

Также Жээнбеков рассказал о предпринимаемых киргизскими властями мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике и смягчению воздействия негативных последствий на экономику страны.

В ходе переговоров президент Киргизии попросил Европейский совет рассмотреть возможность оказания дополнительной помощи республике для минимизации негативных последствий от распространения коронавируса COVID-19.

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