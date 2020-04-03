Бишкек, , 13:36 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону обсудил с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой возможность оказать республике помощь для смягчения социально-экономических последствий от распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что текущая ситуация, спровоцированная пандемией коронавирусной инфекции и замедлением деловой активности в мире, требует реализации совместных антикризисных мер.

В свою очередь глава АБР заверил Жээнбекова, что банк в это непростое время рассмотрит возможность оказать поддержку бюджету Киргизии, выделения гранта для оказания помощи социально уязвимым группам населения республики, а также поддержки малому и среднему бизнесу, пострадавшему от последствий пандемии коронавируса.

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