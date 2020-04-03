Джакарта, , 13:36 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар провел интерактивную видеоконференцию с более чем 120 посольствами и международными организациями в Джакарте, сообщает Sindonews.

Известно, что в видеоконференции приняли участие также заместитель министра финансов страны Суахасил Назара и глава управления по профилактике и контролю заболеваний при министерстве здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто.

«Заместитель главы МИД Индонезии выразил признательность за сотрудничество и помощь дружественных стран, а также за оптимизацию использования горячих линий и усиление координации в целях минимизации влияния распространения COVID-19», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Махендра Сирегар рассказал о ключевых шагах, предпринятых Индонезией, в том числе связанных с объявлением статуса чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Издание отмечает, что консульские услуги для иностранных граждан и организаций будут по-прежнему предоставляться как напрямую, по предварительной записи, так и по телефону и через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отмена национального экзамена в связи с пандемией коронавируса станет стимулом для пересмотра системы образования в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии заявил о пересмотре системы образования в стране