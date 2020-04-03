Минск, , 13:33 — REGNUM В апреле российскую нефть на белорусские НПЗ будут поставлять те же компании, которые обеспечивали загрузку мощностей в 2019 году. Они не отказались от премии в цене, но существенно её сократили.

По информации белорусского государственного концерна «Белнефтехим», в пул поставщиков вернулись компании «большой пятёрки», от которых официальный Минск требовал полного отказа от так называемой премии в цене при поставках в Белоруссию. Сейчас белорусские НПЗ заключают контракты с российскими компаниями «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Татнефть».

В 2019 году из почти 18 млн т российской нефти, поставленной на белорусские НПЗ, на долю остальных компаний пришлось менее 1 млн т. Тем не менее в 2020 году власти Белоруссии заявили, что смогут заместить объёмы «большой пятёрки» поставками альтернативных российских поставщиков, чего не случилось.

Согласно подписанному в декабре 2019 года нефтяному балансу Союзного государства, переговоры об углублении экономической интеграции которого были сорваны Александром Лукашенко, белорусские НПЗ должны были получить в 2020 году 24 млн т российской нефти. Однако с 1 января поставки из России полностью прекратились.

В конце 2019 года Александр Лукашенко потребовал добиться от поставщиков российской нефти отказа от так называемой премии в стоимости поставок. Российские компании не стали этого делать, и белорусская сторона не подписала с ними контракты. Белорусские НПЗ стали получать «альтернативную» нефть из Норвегии и других стран с большой переплатой.

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Вчера, 2 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам возможность приобретения Белоруссией нефти у России по $4 за баррель, сказав: «Будет нефть стоить на мировом рынке $4 — купит, не будет — не купит».

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Также вчера, 2 апреля, министр энергетики РФ Александр Новак в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил: «Как я полагаю из тех переговоров, которые мы вели, что шла речь именно о размере премии, которая как бы должна быть у компании, которая была снижена в соответствиями с договоренностями с 12 долларов до 5 долларов. Поставки нефти, естественно, будут в соответствии с ценой, которая формируется на рынке за минусом экспортной пошлины, поскольку между нашими странами поставки идут беспошлинные. Это как раз и создает нам конкурентные преимущества по отношению к другим поставщикам. Наша нефть из-за этого процентов на 20 дешевле, чем другая нефть даже в сопоставимых транспортных условиях. А если учесть, что у нас еще и расстояния достаточно близки, поставки по трубе, — здесь у нас еще больше возможностей для конкуренции», — сказал Новак.

Он уточнил формулу цены поставки российской нефти в Белоруссию: «Это рынок минус, соответственно, экспортная пошлина и 5 долларов премия».

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Также 2 апреля было опубликовано интервью с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко, который заявил: «Совсем недавно нам удалось найти взаимоприемлемое решение на текущий 2020 год по условиям поставок российской нефти в Республику Беларусь. Это решение основано на снижении премии российских нефтяных компаний в формуле цены на нефть на 7 долларов США за тонну. Оставшаяся часть премии в размере 4,7 доллара США за тонну будет компенсирована в рамках межбюджетных отношений Белоруссии и России».