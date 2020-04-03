Минск, , 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать запас нефти, пользуясь низкой ценой на энергоресурс. Об этом он заявил в ходе визита в Смолевичский район Минской области, сообщило 3 апреля информационное агентство БелТА.

«Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госкомпания «Роснефть» договорилась с белорусскими нефтеперерабатывающими предприятиями о поставках нефти с премией $5 за тонну топлива.

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