Джакарта, , 13:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отмена национального экзамена 2020 года в связи с пандемией коронавируса станет стимулом для пересмотра индонезийской системы образования в целом, сообщает Kompas.

«Чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, мы решили отменить проведение национального экзамена в 2020 году. Я вижу в этом импульс для пересмотра системы оценки, стандартов базового и среднего образования», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Индонезии подтвердили 1986 случаев заражения коронавирусом.

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