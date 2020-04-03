Сеул, , 13:20 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Южной Кореи пополнила список стран, в которых не будет проводиться голосование на выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей комиссии.

По их словам, в список вошли Индия, Россия, Ирак, Оман и Сальвадор.

Известно, что избирательные участки не будут работать в 91 дипломатическим представительстве в пятидесяти пяти странах, в которых проживают 870 252 южнокорейца, имеющих право голоса.

Отмечается, что 50,7% южнокорейцев, проживающих за рубежом, не смогут принять участие в голосовании.

Напомним, что в Южной Корее голосование запланировано на 15 апреля, а выборы на зарубежных избирательных участках — с 1 по 6 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейцы, проживающие в 40 странах, не смогут принять участие в выборах