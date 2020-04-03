Киев, , 13:15 — REGNUM Закон о продаже земли, который принят Верховной радой Украины, является результатом компромисса многих сторон, и по сути он «простой и рабочий».

Об этом в эфире украинского телевидения 3 апреля заявил глава комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

Депутат положительно оценил принятие закона в его окончательной редакции, выразив мнение, что он «много пользы принесет всем сторонам».

Реагируя на критические замечания в адрес документа, парламентарий отметил, что поскольку «серый рынок земли» на Украине уже давно существует, то, что нынешняя власть «выводит его в белый» — это уже хорошо.

Сольский признал, что в плане продажи земли Украине «есть куда расти», но вместе с тем и добавил, что у властей «есть время подтянуть критические моменты».

ИА REGNUM напоминает, что накануне Всемирный банк (ВБ) в целом приветствовал принятие Верховной радой Украины закона о продаже земли, но при этом призывал к принятию ряда дополнительных законов. Эксперты считают, что западных партнеров Украины не устроил принятый вариант земельной реформы.