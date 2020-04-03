Берлин, , 13:11 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к выполнению своих служебных обязанностей после пребывания на карантине. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, пишет Reuters.

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Пресс-секретарь уточнил, что на карантине канцлер оставалась в течении 14 дней. Теперь она вернулась на работу в своё ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в двадцатых числах марта канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Такие меры пришлось принять после того, как коронавирус был обнаружен у её собственного врача, который 20 марта делал ей прививку.

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Меркель сделала три теста на COVID-19, однако все они оказались отрицательными.

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