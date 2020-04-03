Стокгольм, , 12:59 — REGNUM В своем разговоре с представителями СМИ государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения Швеции порассуждал на тему того, как в Швеции развивалась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и сопутствующая борьба с ней. Он подчеркнул, что многие страны не осознали опасность угрозы, возникшей в Китае, и не сразу стали сотрудничать в попытке сдержать коронавирус. Об этом 3 апреля сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

«Вероятно, многие из нас впервые увидели ситуацию в Китае и подумали: странные вещи происходят в мире — это происходит в одном месте, и это не распространится дальше», — заявил Тегнелл.

Эпидемиолог подчеркнул, что одной из возможных причин, почему все страны так переполошились и начали принимать активные меры у себя дома, является трагическое развитие событий в Италии.

«Я думаю, что все были в шоке, когда ситуация стала такой, как это было в Италии, и я думаю, что это подтолкнуло мозговую деятельность во многих частях мира», — добавил Тегнелл.