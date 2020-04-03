Киев, , 13:00 — REGNUM Правительство Украины ввело запрет на перемещение по улицам группами более двух человек. Об этом заявил 3 апреля в своём видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам больше чем по два человека, за исключением лиц, сопровождающих детей», — рассказал он.

Шмыгаль пообещал, что карантинные меры на Украине ослабят к концу апреля, если заболеваемость коронавирусной пневмонией пойдёт на спад.

Напомним, ранее правительство Украины запретило до 1 июля вывозить из страны гречку.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 3 апреля на Украине зафиксировали 942 случая COVID-19, из которых 23 случая оказались летальными.

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