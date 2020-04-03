Сеул, , 13:04 — REGNUM В первом квартале 2020 года из КНДР в Южную Корею бежало 135 человек, из которых 39 мужчин и 96 женщин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По сравнению с прошлым годом число беженцев сократилось на 41%. В министерстве отмечают, что сокращение числа беженцев может быть связано с распространением коронавируса и последовавшим за ним закрытием границ и ужесточением карантинных мер.

Известно, что в 2009 году в Южную Корею из КНДР бежали 1 047 человек, самый пик беженцев пришелся на 2009 год, когда границу пересекли 2 914 северокорейцев.

Отмечается, что после прихода к власти Ким Чен Ына, число беженцев, бегущих в Южную Корею, держится на уровне 1100−1500 человек в год.