Стокгольм, , 13:02 — REGNUM Правящая Социал-демократическая рабочая Швеции, контролирующая правительство во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном, фиксировала минимальную 20-процентную поддержку избирателей прежде, чем смертельный коронавирус COVID-19 достиг Швеции. Но в настоящее время поддержка правящей партии растет. Об этом 3 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Несмотря на сотни погибших и большое распространение COVID-19 среди населения, в последнее время, в результате опроса Aftonbladet / Demoskop, Социал-демократическая рабочая партия Швеции набирает поддержку. Правящая партия прибавила себе 5,3 процентных пункта и получила 27,9%. Это самый высокий рост за 14 лет.

В то же время Шведские демократы получили на 1,3 процентных пунктов меньше, получив 20,8%. Левая партия получила 7,7% (-2,7%), Зеленая партия — 4,0% (+0,9%), Христианские демократы — 6,7% (-0,8%), партия Центра — 10,0% (+0,6%), Либеральная партия — 3,0% (-1,1%) и Умеренная коалиционная партия — 19,2% (-0,3%).