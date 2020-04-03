Киев, , 12:52 — REGNUM Между бывшим и нынешним президентами Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским заключена «негласная сделка», заявил 3 апреля украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя последние политические события в стране.

По мнению эксперта, союз был легализован после скандального совместного голосования фракции «Слуга народа» Зеленского и фракции «Европейская солидарность» Порошенко по закону о продаже земли.

«Порошенко прекращает активно бороться с Зеленским, а Зеленский, в свою очередь, прикрывает его от общественной критики и судебного преследования», — комментирует суть сделки эксперт.

В самое тяжелое положение, по мнению Небоженко, теперь угодила Генеральная прокуратура Украины и лично новый генпрокурор Ирина Венедиктова. Несмотря на наличие множества дел против бывшего президента, Порошенко становится недосягаемым и неприкосновенным для правоохранительных органов.

«Генпрокурору… будет крайне трудно доказать свою принципиальность в борьбе с элитной коррупцией в стране. Ведь если нельзя по политическим мотивам трогать «крупную рыбу» — Порошенко, то остается только ловить «мелкую рыбу» или имитировать процесс», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 31 марта Верховная рада приняла в целом закон о продаже земли. Решающую роль в положительном голосовании сыграла фракция Порошенко, которая добавила «Слуге народа» недостающие голоса. При рассмотрении законопроекта в первом чтении «Европейская солидарность» выступила категорически против принятия документа. После голосования 31 марта экс-президент Украины объяснил, что монобольшинство учло все принципиальные поправки от его партии, поэтому земельная реформа и была поддержана.