Минск, 3 апреля 2020, 12:47 — REGNUM Школьные каникулы в Белоруссии скорее всего будут продлены на одну неделю. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко 3 апреля в ходе визита в Смолевичский район Минской области, сообщило информационное агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что вопрос ещё будет изучаться, но с большой долей вероятности каникулы всё-таки будут продлены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии предположил, что паника вокруг коронавируса является поводом для передела мира сильными международными игроками.
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