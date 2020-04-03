Москва, , 12:39 — REGNUM Блокировка российского проекта резолюции ООН с призывом отменить незаконные ограничения, мешающие странам в борьбе с коронавирусом, «является шагом, толкающим мир в пропасть». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Действия сторонников вечного сохранения санкций в отношении «неугодных» режимов направлены против народов, страдающих от распространения коронавируса, поскольку намеренно препятствуют полноценной борьбе с пандемией», — отметил Железняк.

Список стран, упорно стремящихся сохранять политику односторонних санкций, можно было точно назвать заранее: США, их сателлиты в ЕС, конечно Великобритания, а также подпевающие им в надежде на спонсорство Украина и Грузия, добавил он.

«Позиция властей этой группы государств не просто безответственна, но и преступна», — заключил депутат.

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