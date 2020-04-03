3 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. В нынешней кризисной ситуации вряд ли кто-то добьется больших успехов, если будет рассуждать в стилистике кто «сильнее», а кто «слабее». Пока же человечество платит жестокую цену, за которую когда-то кому-то придется понести историческую ответственность.

Станислав Тарасов, , 12:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти. Прекратила в ситуации, когда цены на нефть на мировом рынке побили все негативные рекорды. Утрачен контроль над процессом. Нет прецедентов, есть только сюжеты, каждый из которых нуждается в расшифровке и анализе, что затруднено из-за отсутствия прозрачности.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что в момент начала так называемой нефтяной войны никто не предполагал появления пандемии, которая привела к невиданному в истории спаду спроса на нефть. По словам Новака, «в десять раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса ОПЕК+», и «основной фактор, который повлиял на снижение цен, связан с распространением коронавируса по всему миру и теми беспрецедентными мерами, которые предпринимают правительства по ограничению экономической активности в странах». Отсюда вывод: борьба с пандемией становится первичной, и только победа человечества в этой битве может изменить ситуацию и на нефтяном рынке, и во всей мировой экономике. То есть цели, определяемые логикой «нефтяной войны», а также сопутствующие им внешние факторы и обстоятельства, стали подменяться другими задачами. Необходим поиск эффективных средств и механизмов взаимодействия для устранения главной угрозы. К такому ходу событий никто не был готов.

Когда президент США Дональд Трамп заявлял, что в «нужные момент» вмешается в «нефтяную войну» и сможет оказать давление на Россию и Саудовскую Аравию, чтобы изменить ситуацию, складывалось впечатление, что Вашингтон не только находится над схваткой, но и контролирует ход событий. В этой связи американское издание The Wall Street Journal продвигало версию, согласно которой Трамп подталкивал Эр-Рияд к вступлению в «нефтяную войну», готовя против России «второй удар». Первый состоялся в виде санкций против газопровода «Северный поток — 2». Второй: сыграть на добыче нефти, чтобы «создать прямую угрозу стабильности путинского режима с учетом того, что нефтяные доходы обеспечивают 40% российского государственного бюджета». При этом The Wall Street Journal намекает, что Белый дом был готов в тактических целях пожертвовать сланцевой добычей в расчете на то, как утверждает эксперт берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Янис Клуге, что «не произойдет вымирания сланцевой добычи, производство возобновится при необходимых условиях». В то же время России предлагалось «пожертвовать Венесуэлой и Ираном» с долгосрочной геополитической перспективой.

Логика таких рассуждений предполагает, что разыгрывалась саудовская карта и под вероятный удар выводился Эр-Рияд. Именно Трамп стал связываться по телефону с саудовцами и Москвой, чтобы поговорить о стабилизации на нефтяных рынках. А на встрече в Белом доме с лидерами американской нефтяной отрасли заявил, что недавно беседовал с лидерами России и Саудовской Аравии и убежден, что две страны сумеют в течение «нескольких дней» достичь договоренности, что позволит сократить объемы добычи и будет способствовать росту цен. Однако появился важный нюанс, на который обратили внимание американские эксперты, которые недавний краткосрочный всплеск роста цен на нефть стали связывать с двумя факторами: заявлениями Трампа и тем, что «Китай ускорил закупки сырой нефти для своих стратегических запасов». И это тогда, когда, как эксперты констатируют, «американскую экономику настигла рецессия», и то, «как долго она продлится, будет зависеть от развития ситуация с пандемией, которая может унести сотни тысяч жизней».

Уникальность сложившейся ситуации в том, что даже если реализуется идея Трампа создать на нефтяном направлении «тройку» США — Россия — Саудовская Аравия или восстановить деятельность ОПЕК+, пройдет еще немало времени, прежде чем удастся заключить договоренность о сокращении добычи нефти и нормализовать положение на мировом рынке. Поэтому заявления политиков о готовности к обсуждению и взаимодействию в целях стабилизации энергетических рынков не более, чем обычный политический политес. Реального плана выхода из тяжелейшего положения ни у кого не существует. Но есть то, что не вызывает споров: каждые день и месяц локдауна будет сокращать объемы национальных экономик и мировой экономики в целом и обострять сопутствующие факторы — безработицу, депрессии и суициды. Как считает профессор медицинского университета во Фрайбурге Герд Антес, «сегодня всё начинают диктовать медики, а не политики и экономисты». Они говорят, что ограничительные меры продлятся не «пару недель», а «до наступления лета», может быть, «до конца года» или «продлятся два-три года».

Коронавирус остается для всех неизвестным и самым опасным врагом. Война с ним идет не на нефтяных полях. Не случайно Новак сегодня обозначает бесперспективность любых переговоров на этом направлении. А Саудовская Аравия выступила с призывом к странам — участницам сделки по сокращению нефтедобычи «срочно встретиться для достижения справедливого соглашения, которое могло бы восстановить желаемый баланс на рынках нефти». Правда, Эр-Рияд подает это решение как одолжение «в знак уважения к просьбе Трампа и друзей в США». И это в тот момент, когда все страны должны действовать заодно, так как проблема низких цен на нефть не является приоритетной в нынешней кризисной ситуации и вряд ли кто добьется больших успехов на этом поприще, особенно в одиночестве. Даже если рассуждать в стилистике кто «сильнее», а кто «слабее». Человечество платит жестокую цену, и кто-то когда-то обязательно понесет за это историческую ответственность.