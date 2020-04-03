Прага, , 12:27 — REGNUM Власти Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный на площади Интербригады, 3 апреля сообщил пресс-секретарь района «Прага-6» Ондржей Шрамек.

По его словам, памятник планируется переместить. Он не пояснил, что монумент будет перенесен на частную территорию компании, которая специализируется на хранении скульптур. Подъемный кран снял памятник с пьедестала и уложил его на газон.

Перенести памятник маршалу Коневу, под чьим руководством освобождена Прага, решили местные власти шестого района чешской столицы.

Напомним, маршал Иван Конев командовал войсками Первого Украинского фронта, которые освободили Прагу от фашистов 9 мая 1945 года. Памятник установили в 1980 году.

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