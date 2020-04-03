Минск, , 12:27 — REGNUM Со 2 апреля белорусские НПЗ начали контрактовать объёмы поставок от российских нефтяных компаний на апрель месяц. Об этом сегодня, 3 апреля сообщает белорусский госконцерн «Белнефтехим».

"На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Юралс для Белоруссии сложились на уровне 4 долларов США за баррель», — сообщает белорусский госконцерн.

«Белнефтехим» сообщил также, что всего за апрель может быть закуплено российской нефти «в объеме до 2 млн тонн». При этом, сказано в сообщении белорусского госконцерна, «вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами».

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Напомним, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам возможность приобретения Белоруссией нефти у России по $4 за баррель, сказав: «Будет нефть стоить на мировом рынке $4 — купит, не будет — не купит».