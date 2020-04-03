Москва, , 12:20 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский просит СМИ не искажать факты из обращения президента РФ Владимира Путина к гражданам страны, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

«Президент в своем обращении говорил о продлении нерабочих дней по 30 апреля, но большинство телеканалов говорят до 30 апреля. По нормам русского языка, в данном контексте разница между этими предлогами означает включая 30 апреля или не включая. В связи с этим прошу не искажать решение главы государства и давать верную информацию гражданам: карантинные «каникулы» продлеваются по 30 апреля», — призвал Жириновский.

Президент РФ продлил нерабочие дни до 1 мая 2020 года.