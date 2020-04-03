Куала-Лумпур, , 12:17 — REGNUM Правительство Малайзии задержало 4189 человек за нарушение порядка контроля движения, сообщает Antara.

«В суде были предъявлены обвинения 1449 лицам», — заявил министр обороны Малайзии Сабри Якуб в Куала-Лумпуре.

Министр также выразил признательность народу Малайзии за сотрудничество.

Известно, что за сутки малазийская полиция задержала более 560 человек на национальных автомагистралях.

Напомним, 18 марта 2020 года правительство Малайзии ввело меры по контролю движения по всей стране из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигнет пика в середине апреля.

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