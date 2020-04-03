Киев, , 12:11 — REGNUM Из-за сложностей с вывозом граждан Украины из Непала, возникших на фоне ограничительным мер по борьбе с коронавирусом, Киев не исключил обращение к Москве с просьбой о помощи. Об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Читайте также: МИД Украины ищет спонсоров, готовых помочь украинским туристам за рубежом

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Непал — это отдаленная страна и для неё трудно построить маршрут.

«Есть предложения от российской компании «Аэрофлот», чтоб наши граждане сели на её борт», — добавил Кулеба, слова которого приводит издание Украина.ру.

Также по теме: Украина планирует эвакуировать 800 граждан из России

В этой связи украинская сторона рассматривают возможность обращения с официальной нотой в Министерство иностранных дел России для организации вывоза её граждан из Непала. Перед этим, добавил глава МИД Украины, Киев сначала изучит все логистические возможности.

По словам Кулебы, на сегодняшний день в срочной эвакуации нуждаются свыше 8,5 тыс. граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ране бывший министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в марте 2020 года на Украину из-за рубежа вернулись 270 тыс. граждан страны. Это самое большое количество «за любой месяц за исключением декабря, когда массовое возвращение имеет сезонный характер».

Читайте ранее в этом сюжете: За месяц на Украину вернулось более 250 тыс. человек — Дубилет