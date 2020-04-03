Киев, 3 апреля 2020, 12:18 — REGNUM Сотрудники Украинского института национальной памяти (УИНП) убрали из биографии советского писателя Олеся Гончара упоминание о его участии в Великой Отечественной войне и госнаграды. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 3 апреля на своём Telegram-канале.
УИНП опубликовал биографию 3 апреля, в 102-ю годовщину со дня рождения писателя.
Он также напомнил, что Гончар был лауреатом двух Сталинских, одной Ленинской, одной государственной и одной Шевченковской премии, трёх орденов Ленина и одного — Октябрьской Революции, Героем Социалистического труда.
Напомним, в 1990 году Олесь Гончар вышел из КПСС, участвовал в студенческих акциях протеста в Киеве осенью того же года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП Антон Дробович заявил, что в Киеве должен быть установлен памятник «атаману» Симону Петлюре, который в годы Гражданской войны был организатором еврейских погромов.
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