Киев, , 12:18 — REGNUM Сотрудники Украинского института национальной памяти (УИНП) убрали из биографии советского писателя Олеся Гончара упоминание о его участии в Великой Отечественной войне и госнаграды. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский 3 апреля на своём Telegram-канале.

УИНП опубликовал биографию 3 апреля, в 102-ю годовщину со дня рождения писателя.

«Забыл упомянуть, что Гончар студентом-добровольцем ушёл на фронт в 41 году, попал в плен в 42-м, бежал из плена в 43-м и воевал до Победы, закончив Великую Отечественную с орденами Красной Звезды, Славы третьей степени и тремя медалями за отвагу», — рассказал парламентарий.

Он также напомнил, что Гончар был лауреатом двух Сталинских, одной Ленинской, одной государственной и одной Шевченковской премии, трёх орденов Ленина и одного — Октябрьской Революции, Героем Социалистического труда.

Напомним, в 1990 году Олесь Гончар вышел из КПСС, участвовал в студенческих акциях протеста в Киеве осенью того же года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава УИНП Антон Дробович заявил, что в Киеве должен быть установлен памятник «атаману» Симону Петлюре, который в годы Гражданской войны был организатором еврейских погромов.

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