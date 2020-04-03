Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В екатеринбургской городской думе уже 18 депутатов призвали перераспределить выделенные им рекламные деньги на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил парламентарий Алексей Вихарев в Facebook.

Ранее депутат составил обращение, в котором призвал коллег отказаться от пиара ради поддержки медиков. Вопрос встретил поддержку многих парламентариев.

Уже известно, что на ближайшем заседании депутаты обсудят судьбу почти 12 млн рублей, предназначенных на освещение деятельности думы.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство заболевших COVID-19 в Свердловской области проживают в Екатеринбурге. Лишь четыре случая заражения из 39 произошли с жителями других муниципалитетов — Камышлова, Заречного и Ревды.

Читайте ранее в этом сюжете: В думе Екатеринбурга хотят передать рекламные деньги на антикризисные цели