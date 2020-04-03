Уагадугу, , 12:12 — REGNUM Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе помиловал свыше 1 тыс. 200 заключенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 апреля сообщил пресс-секретарь правительства страны Реми Фюлганс Данджину в интервью журналистам издания News24.

«Точное число освобожденных составляет 1 тыс. 207 человек», — заявил он.

Чиновник отметил, что из тюрем будут выпущены те, кто отбыл уже более половины срока своего заключения. Кроме того, в расчет был взят возраст и состояние здоровья освобождаемого.

Напомним, в настоящее время в местах заключения Буркина-Фасо находятся 7 тыс. 621 заключенных. Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 288 человек, 16 человек скончались.

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