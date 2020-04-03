Москва, , 12:02 — REGNUM Передача полномочий регионам по организации мер по борьбе с коронавирусом приведет к губернаторской вольнице. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Передача полномочий — своеобразная вольница губернаторская. На мой взгляд, это нецелесообразно, есть правительство, есть объективная картина, есть рекомендации. Как получается? Сами видите, как получается, кто во что горазд», — отметил Куринный.

Он привел пример двух регионов.

«Татарстан перекрывает дороги полностью, въезд к себе на территорию — как самостоятельное государство, полностью блокирует всю экономическую деятельность, нанося ущерб причём, как я понимаю, не только себе, но и другим регионам, и транзитному транспорту, который через него проходил. Ульяновская область. При одном заболевании водится мощнейшая система изоляция и всё, что с этим связано. Я не осуждаю, может, что-то ещё и изменится, но федеральное правительство должно стать центром, который принимает решение или согласует решения, несмотря на то, что полномочия отдаём», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент РФ выступил со вторым обращением к гражданам РФ по поводу ситуации с коронавирусом и продлил нерабочие дни до 1 мая, уточнив при этом, что регионы сами могут принимать решения относительно мер безопасности с учетом состояния экономики.

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