Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров призвал жителей Петербурга в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции проявить выдержку, сплоченность и взаимопомощь, как три года назад, в день террористического акта в метро 3 апреля 2017 года и последующие за трагедией дни.

Напомним, сегодня в вестибюле станции метро «Технологический институт» установили памятную табличку с именами 15 жертв теракта, губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров возложили у таблички цветы. Все другие памятные мероприятия в городе отменены из-за режима самоизоляции. Панихида по погибшим прошла в Троице-Измайловском соборе.

Вспоминая события трехлетней давности, Вячеслав Макаров напомнил, что «террористы рассчитывали посеять страх и сломить нашу волю», однако эти планы были полностью сорваны достойным поведением петербуржцев.

«В первые же минуты прибытия на станцию пострадавшего поезда люди на перроне безо всякой паники, сообща начали помогать пассажирам выбраться из полуразрушенного вагона, оказывать первую помощь. Владельцы частных автомобилей развозили людей по домам. Городские службы сделали все, чтобы Петербург не был парализован чрезвычайной ситуацией. С кристальной ясностью весь мир понял, что таких людей запугать нельзя! Теракт обернулся поражением террористов», — заявил Вячеслав Макаров.

По словам спикера, «выдержка, сплоченность, взаимопомощь — вот ответ петербуржцев на любой вызов».

Политик высказал уверенность в том, что «дисциплина, ответственность, сознание гражданского долга помогут нам перенести и сегодняшние трудные времена», а из кризиса по коронавирусу «мы выйдем еще более здоровым, единым и справедливым обществом».

Напомним, по данным на 3 апреля, общее число заболевших в Петербурге за всё время распространения инфекции составило 156 человек, два человека скончались. За последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у девяти петербуржцев.

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