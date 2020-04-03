Москва, , 11:53 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает возможным при необходимости перенести на 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM 3 апреля.

«Если вопрос о необходимости переноса даты парада все-таки будет подниматься, считаю, что наиболее подходящий для этого день — 24 июня. Именно в этот день 1945 года парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители», — заявил Миронов.

Парламентарий надеется, что через три месяца острота эпидемической ситуации по коронавирусу снизится, и страна должным образом отметит годовщину Великой Победы.