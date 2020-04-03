Сурабая, Индонезия, , 11:49 — REGNUM Вспышка коронавируса повлияла на снижение числа иностранных туристов, посещающих индонезийскую провинцию Восточная Ява, сообщает Antara.

Издание отмечает, что число иностранных туристов, посещающих Восточную Яву, сократилось на 33,9% с 11 304 человек в январе 2020 года до 7 463 в феврале 2020 года.

Глава центрального статистического агентства Восточной Явы Даданг Хардиван заявил, что больше всего в этот период сократилось число туристов из Китая, а также Малайзии, Сингапура, Японии, Таиланда, Тайваня, США, Индии, Южной Кореи и Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты Аниeс Басведан обратился к центральному правительству Индонезии за поддержкой в расширении внедрения тестов на коронавирус.

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